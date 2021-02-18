В Украине ужесточили наказание за сексуальную эксплуатацию детей

За документ проголосовали 322 парламентария.

"Совершение совершеннолетним действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело человека, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, с использованием гениталий, другого органа или части тела или какого-либо предмета, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", - говорится в законе.

Более жесткое наказание предусмотрено, если такие действия совершили близкие родственники или члены семьи, лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего ребенка или забота о нем, или если они сочетались с предоставлением денежного или иного вознаграждения потерпевшему ребенку или с обещанием такого вознаграждения, или если они повлекли бесплодие или другие тяжелые последствия.

Это будут наказывать тюрьмой на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Наказание за домогательства ребенка для сексуальных целей

Будет наказываться и предложение встречи от совершеннолетнего лица, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, ребенку до 16 лет для совершения в отношении его каких-либо действий сексуального характера или развратных действий, в случае если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась.

За такое нарушение грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если предложение сделали ребенку до 16 лет для вовлечения его в изготовление детской порнографии, и если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась, это будут наказывать тюрьмой на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если такое нарушение совершили по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего, нарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

При этом под встречей следует понимать, в том числе проведенную с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий.

Закон также предусмотрел наказание за получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозку или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение. Ответственность установили и за "проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего".