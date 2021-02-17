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В Украине ударили морозы до -24. На западе небольшой снег

Автор: Анастасия Рокитна

Похолодание пришло в Украину с новой силой. В центре температура воздуха опустилась до -24, а на западе идет снег.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Утром идет небольшой снег в западных областях, на остальной территории без осадков. Температура воздуха -10-17, в центре и на северо-востоке до -24.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное.

На перевальных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог мокрое. Температура воздуха -4-9.

По прогнозу синоптиков УкрГидрометцентра, в западных, Житомирской, Винницкой областях умеренный и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в западных и южных областях днем 0-5 на остальной территории -6-11.

Напомним, вчера шли снегопады в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях. За сутки в Кировоградской области выпало 30 сантиметров снега.

Отметим, в Украине в течение недели сохранится морозная погода, местами ожидается снег.

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Новости Украины похолоданиеморозы
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