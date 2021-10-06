В Украине три области могут перевести в "красную" зону на этой неделе: список
В Украине три области соответствуют критериям "красной" зоны карантина. Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в "красную" зону сегодня-завтра.
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление эксперта.
Критериям "красного" уровня эпиднебезопасности, по данным KSE, отвечают:
- Харьковская,
- Запорожская,
- Херсонская области.
"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в "красную" зону", - говорится в сообщении.
Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Ганиченко отметил, что суточная смертность за последние 2 недели удвоилась.
До конца года общее количество летальных исходов в Украине может выйти на показатель:
- по "зеленому" сценарию на 68 тысяч человек,
- по "желтому" - 80 тысяч человек,
- по "черному" - 92 тысячи.
Это будет зависеть от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантинных ограничений и темпов вакцинации.
Что под запретом в "красной" зоне
- работа кафе и ресторанов (можно на вынос),
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют "зеленый" COVID-сертификат,
- проведение массовых мероприятий,
- работа учреждений культуры,
- работа отелей и хостелов.