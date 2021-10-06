В Украине три области могут перевести в "красную" зону на этой неделе: список

В Украине три области соответствуют критериям "красной" зоны карантина. Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в "красную" зону сегодня-завтра .

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление эксперта.

Критериям "красного" уровня эпиднебезопасности, по данным KSE, отвечают:

Харьковская,

Запорожская,

Херсонская области.

"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в "красную" зону", - говорится в сообщении.

Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Ганиченко отметил, что суточная смертность за последние 2 недели удвоилась.

До конца года общее количество летальных исходов в Украине может выйти на показатель:

по " зеленому " сценарию на 68 тысяч человек,

" сценарию на 68 тысяч человек, по " желтому " - 80 тысяч человек,

" - 80 тысяч человек, по "черному" - 92 тысячи.

Это будет зависеть от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантинных ограничений и темпов вакцинации.

Что под запретом в "красной" зоне