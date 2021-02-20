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В Украине сегодня отмечают День героев Небесной Сотни

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 09:43
В Украине сегодня отмечают День героев Небесной Сотни Фото: Майдан (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 20 февраля, в Украине отмечается День героев Небесной Сотни. Это день памяти по погибшим во время событий Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина.

День героев Небесной Сотни, согласно указу президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни", отмечается ежегодно 20 февраля.

Именно в этот день 2014 года на Майдане погибло наибольшее количество протестующих. В списках героев Небесной Сотни 107 человек, 48 из них погибли 20 февраля.

Сегодня 107 раз прозвучит "колокол Достоинства", а в 18:00 на Аллее героев Небесной Сотни состоится панихида по погибшим, после чего зажгут "лучи Достоинства".

Реакция руководства государства

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили подвиг участников Революции Достоинства в Киеве. Они установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

Володимир та Олена Зеленські вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні

Заявление ко Дню героев Небесной Сотни также сделал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он назвал революцию Достоинства ключевым элементом государственности Украины.

"Это высокая ответственность и общая задача каждого из нас - построить сильную и процветающую европейскую Украину, за которую отдали жизни участники Революции Достоинства, а также те, кто продолжил защищать ценности Евромайдана от российской агрессии", - написал он в Telegram.

Реакция иностранных посольств

Память Небесной Сотни уже почтили в посольства США и Британии. Посол Великобритании Мелинда Симмонс вчера положила цветы на Майдане Независимости, а посольство США сделало заявление.

"Сегодня мы вместе со всеми украинцами чтим память и жертву, принесенную Небесной Сотней в надежде на светлое будущее Украины. Мы возвеличиваем их наследие и выражаем поддержку всем украинцам, которые работают над продвижением евроатлантического партнерства и интеграции Украины", - заявило дипломатическое представительство США в Twitter.

Напомним, в четверг, 18 февраля, в Киеве состоялось памятное шествие к годовщине расстрелов на Майдане. Под Офисом президента состоялась акция протеста с требованием расследовать дела Майдана.

Кроме того, накануне годовщины расстрелов на Майдане украинский парламент одобрил заявление об осуждении режима Януковича.

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