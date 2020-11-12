В Украине резко сократилась заполненность больничных коек для COVID-19

В Украине за последние двое суток ввели более 6 тысяч кроватей для пациентов с COVID-19. Процент заполненности таких кроватей сократился до 54,7%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, по сравнению с последними данными, которые Минздрав публиковал 10 ноября, заполненность кроватей сократилась на 9,1%. При этом по состоянию на 12 ноября, в стране введено уже 51 628 коек, тогда как двумя днями ранее было 45 361 кровать.

Самая плохая ситуация с кроватями наблюдается в Полтавской (71,8%) и Закарпатской (70,5%) областях. В Киеве заполнены 56,9% кроватей. При этом сразу в шести регионах свободными остаются более половины введенных коек - Херсонской (23,6%), Тернопольской (31,8%), Одесской (40,4%), Кировоградской (42,7%), Днепропетровской (45,5%) и Луганской (45,6%) областях.

В то же время в стране продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 12 ноября в Украине этот показатель составляет 342,5 при норме в 40. Двумя днями ранее этот показатель составлял 324,5. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 643,8. В Киеве показатель составляет 389,1.

Напомним, в начале надели Украина перешла на второй этап реагирования на COVID-19. Так, в стране будет увеличено до 80 тысяч количество больничных коек для приема больных коронавирусом. Ранее планировали ввести не более 52 тысяч кроватей.

Также РБК-Украина писало, что с 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня. Также правительство отменило карантинное зонирование, теперь в стране действует общенациональный карантин.