В Украине разрешили футбольные матчи со зрителями: все подробности
Новый адаптивный карантин в Украине предусматривает ослабление некоторых ограничений. Кабмин разрешил проведение матчей и спортивных соревнований со зрителями уже с 18 февраля, тогда как остальные положения карантина вступят в силу только в следующую среду.
Какие правила будут действовать для болельщиков - подробно на РБК-Украина.
Правительство разрешило присутствие зрителей на матчах
На очередном заседании правительства Кабинет министров принял постановление о возвращении адаптивного карантина и смягчении ряда существующих ограничений для регионов "желтой" зоны. К ней будет отнесена вся территория Украины с 24 февраля.
Однако есть одно исключение - уже с 18 февраля смягчаются ограничения на проведение спортивных массовых мероприятий.
В частности, с сегодняшнего для разрешено проводить матчи командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями при частичной заполненности трибун - не более 50% предусмотренных мест.
При этом на спортивных мероприятиях обязательно соблюдение противоэпидемических норм, мониторинг состояния здоровья участников.
Запрет на проведение матчей с болельщиками действовал в Украине с конца октября прошлого года. Летом 2020-го игры Национальной сборной, матчи Еврокубка было разрешено проводить с ограниченным числом зрителей.
Первый матч с болельщиками состоится уже сегодня
В четверг, 18 февраля на столичном НСК "Олимпийский" пройдет первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Встретятся команды киевского "Динамо" и бельгийского "Брюгге". Начало игры запланировано на 17:00.
Согласно постановлению Кабмина, матч должен пройти со зрителями на трибунах, однако билеты в продажу не поступили по состоянию на вечер 17 февраля. На Telegram-каналах фанатов "Динамо" анонсировали старт продаж онлайн на утро 18 февраля.
Стоит отметить, что в команде "Брюгге" накануне игры произошла вспышка коронавируса. Из-за этого на первый матч Лиги Европы против "Динамо" не полетит весь тренерский штаб клуба, а также один из лидеров команды.
Ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выразил надежду, что во время домашнего матча против "Брюгге" болельщики "Динамо" вернутся на трибуны. По его словам, при них совсем другой настрой у команды и совсем другая эмоциональная составляющая.
Напомним, время матча "Динамо" - "Брюгге" перенесли на более раннее время. Изначально игра в Киеве должна была стартовать 18 февраля в 19:55, наряду с другими поединками Еврокубка. Но в УЕФА решили перенести встречу на 17:00 из-за прогнозируемого мороза в столице.