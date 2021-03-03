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В Украине может появиться Национальное военное кладбище

Новина українською → Украина, Среда 03 марта 2021 13:38
В Украине может появиться Национальное военное кладбище Фото: мемориал (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В Украине может появиться Национальное военное мемориальное кладбище. Верховная рада поддержала за основу соответствующий правительственный законопроект №4225.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 304 нардепа.

Согласно закону, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду.

Заказчиком строительства мемориального кладбища является Министерство по делам ветеранов. Его строительство осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяет Кабинет министров.

Расходы на погребение умерших на территории такого кладбища осуществляются за счет средств госбюджета.

В проекте прописано, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.

Согласно закону, в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц.

Содержание в надлежащем состоянии и охрана такого кладбища обеспечивается за счет средств госбюджета.

Напомним, в конце октября Кабинет министров внес в парламент соответствующий законопроект №4225.

Как писало РБК-Украина, в сентябре прошлого года стало известно, что в Украине появится Национальное военное мемориальное кладбище, где будут похоронены борцы за независимость страны и воины, погибшие при выполнении боевых задач.

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