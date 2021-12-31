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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, несмотря на потепление

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Киев, Пятница 31 декабря 2021 15:53
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, несмотря на потепление Фото: синоптики дали прогноз погоды на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Завтра атмосферный фронт принесет осадки преимущественно в виде дождя, будет усиление ветра и повышение температуры воздуха. Однако в воскресенье в поле повышенного давления осадков не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Завтра в восточных и северо-восточных областях снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, температура ночью 0-5 мороза, днем от -1 мороза до +4 тепла. На остальной территории дождь, температура ночью 0+5 тепла, днем +3+8.

Ночью в западных областях, днем на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с.

2 января в Украине без существенных осадков, 3 января снег, на западе - с дождем; температура ночью 0-7 мороза, днем от -3 мороза до +2 тепла, в понедельник на Левобережье ночью -9-14 мороза, днем -1-6 мороза, в западных областях ночью около 0, днем +1+5 тепла.

На дорогах страны местами гололедица.

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