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В Украине объявлено штормовое предупреждение и туманы на завтра

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Киев, Среда 03 ноября 2021 14:18
В Украине объявлено штормовое предупреждение и туманы на завтра Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, а также страну накроют туманы. Уже к ночи атмосферное давление значительно возрастет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

В Украине объявлено штормовое предупреждение и туманы на завтра

После недавних дождей, над увлажненной землей, туманы будут гуще. Поэтому ночью и утром ожидаются туманы на большей части территории страны.

В западном регионе они будут одиночными, в то время, как на остальной территории довольно густыми, во время туманов может наблюдаться небольшая морось. Завтра будет облачно с прояснениями.

Без осадков, только в Закарпатской, днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура: ночью +1+6, в южных и восточных областях +5+10, днем +10+15, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны очень тепло для ноября, вплоть до +18.

В Карпатах ночью небольшой мороз до -1, днем тепло +10.

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