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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

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Киев, Вторник 19 октября 2021 13:42
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра. Но в большинство регионов придет потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Завтра не будет осадков, но ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, однако днем в западных областях местами 15-20 м/с.

Температура на западе и крайнем юге страны ночью +1+6 тепла, днем +13+18; на остальной территории ночью от 3 тепла до 2 мороза, в Сумской области до 5 мороза, днем +10+15 тепла, в северо-восточной части +7+12; в Карпатах ночью около 0, днем +6+11 тепла.

В Киевской области ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от +3 тепла до -2 мороза, днем +10+15 тепла.

В Киеве ночью +1+3 тепла, днем +12+14.

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