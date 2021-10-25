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В Украине обновили ПДД для велосипедистов: что изменилось

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Украина, Понедельник 25 октября 2021 19:03
В Украине обновили ПДД для велосипедистов: что изменилось Фото: Кабмин обновил правила дорожного движения (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров внес изменения в правила дорожного движения в Украине. В частности, нововведения касаются требований к велосипедистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Так, правительство ввело в правила дорожного движения новые понятия, такие как:

  • велосипедная дорожка - дорожка с покрытием вне проезжей части улицы и/или дороги, расположена отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной дорожкой, которая предназначена для движения на велосипедах, и обозначена дорожным знаком 4.14 и горизонтальной разметкой 1.36;
  • велосипедная полоса - полоса, предназначенная для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы и/или дороги, которая обозначена дорожным знаком 5.88 и соответствующей горизонтальной дорожной разметкой;
  • велосипедный переезд - место пересечения велосипедистами проезжей части в пределах перекрестка или вне их, обозначенное дорожной разметкой 1.15.

Также изменения касаются правил пересечения проезжей части на велосипеде.

Теперь велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия в соответствии с требованиями ПДД. А в местах, где движение регулируется, велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора.

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