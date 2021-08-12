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В Украине могут обязать пользователей мобильной связи регистрироваться по паспорту

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Киев, Четверг 12 августа 2021 12:27
В Украине могут обязать пользователей мобильной связи регистрироваться по паспорту Фото: в Раде планируют обязать всех пользователей мобильной связи регистрироваться по паспорту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации передали законопроект, который предусматривает обязательную регистрацию пользователей мобильной связи по паспорту. Тем, кто этого не сделает, мобильные операторы с 1 января 2025 года перестанут предоставлять услуги - то есть, отключат.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу комитета Рады по вопросам цифровой трансформации.

В сообщении говорится, что из-за стремительного развития цифровой экономики идентификация абонентов важна для эффективной системы защиты персональных данных пользователей. Много кто пользуется интернет-банкингом, онлайн-заказами товаров и услуг, из-за этого возрастают риски мошенничества.

"В результате похищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникают неприятные ситуации с банковскими счетами", - отмечают в комитете.

Если примут этот законопроект, каждый, кто пользуется мобильным телефоном должен пройти идентификацию путем заключения соответствующего договора.

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