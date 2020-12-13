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В Украине менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

Новина українською → Украина, Воскресенье 13 декабря 2020 08:25
В Украине менее 10 тысяч новых случаев коронавируса Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9176 новых случаев коронавирусной болезни. А выздоровели 7563 пациента.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"9176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 13 декабря 2020. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников", - указано в сообщении.

При этом за прошедшие сутки госпитализировали 2969 человек. Умерли 156 пациентов.

За сутки осуществили 41 489 тестирований (методом ПЦР - 33593, методом ИФА - 7896).

За все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек; выздоровели - 501 564 человека; а умерли - 15 154 пациентов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях", - отметил министр.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 12 811 новых случаев коронавируса.

Как писало РБК-Украина, Степанов отметил, что наше государство находится на 29-м месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. Этот показатель снизился с весны.

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