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В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены почти на 70%

Новина українською → Украина, Вторник 03 ноября 2020 10:35
В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены почти на 70% Фото: медики (РБК-Укриана)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине больничные кровати для пациентов с коронавирусом заполнены уже на 68,8%. Всего введено 40 987 таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая плохая ситуация с загруженностью больниц наблюдается в Полтавской (91,7%), Житомирской (85,8%) и Ивано-Франковской (81,4%) областях, а также в Киеве (78,3%). Единственным регионом, где свободно более 50% кроватей, является Черкасская область (45%).

Также во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем этот показатель по стране составляет 267,8 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Черновицкой области (533,5). Самая лучшая - в Кировоградской области (111,5). В Киеве этот показатель составляет 277,4.

Таким образом ни один регион страны не готов к ослаблению карантина.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8899 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд. Больше всего заражений в Киев, Харьковской, Хмельницкой, Донецкой и Житомирской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения готовится к разворачиванию госпиталя для больных коронавирусом в столичном Дворце спорта.

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