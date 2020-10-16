Украина не соответствует ни одному критерию для путешествий по Европе

Украина не соответствует ни одному из трех критериев для путешествий в странах Европейского союза. При этом Украина попадает в "серую" зону из-за недостаточного количества тестирований на коронавирус методом ПЦР.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что для свободного путешествия по странам ЕС необходимо соответствовать трех критериям:

охват тестирования на 100 тысяч населения в течение недели должен быть на уровне 300 и более;

доля положительных тестов среди всех проведенных тестов методом ПЦР должна быть менее 4%;

инцидентность заболевания должна быть на уровне 25 случаев на 100 тысяч населения.

При этом если в стране проводится менее 300 тестирований, она попадает в "серую" зону.

В Украине эти показатели составляют:

охват тестирования 120 на 100 тысяч населения;

доля положительных тестов среди всех проведенных тестов методом ПЦР составляет 18%;

инцидентность заболевания составляет 179 на 100 тысяч населения.

Напомним, на этой неделе Совет Европы одобрил рекомендации о координации мер по ограничению свободного передвижения. Согласно им свободное передвижение разрешено из стран "зеленой" зоны. Туристам из стран "оранжевой" или "красной" зоны вводят ограничения на пересечение границ. Для стран "серой" зоны въезд в зону ЕС запрещен.

Ранее РБК-Украина писало, что за сутки в стране заболели коронавирусом 5992 человека. Это новый антирекорд для Украины.