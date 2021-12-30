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Украина полностью перешла в "желтую" зону карантина

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Киев, Четверг 30 декабря 2021 08:54
Украина полностью перешла в "желтую" зону карантина Фото: в Украине все области стали "желтыми" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Все украинские области перешли в "желтую" зону карантина. Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Украина полностью перешла в &quot;желтую&quot; зону карантина

Вся Украина сегодня находится в "желтой" зоне. Во всех регионах показатели распространения коронавируса в норме. Только в Донецкой и Черниговской областях немного превышает показатель выявления новых случаев.

Вместе с тем, Херсонская области вообще соответствует "зеленой" зоне. Впрочем, как объяснили в Киевской школе экономики, регион не может перейти в эту зону, потому что это прерогатива всех областей. А пока только одна область может перейти в "зеленую" зону.

Ограничение "желтой" зоны

В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.

В "желтой" зоне карантина запрещается:

  • работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

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