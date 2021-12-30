Украина полностью перешла в "желтую" зону карантина
Все украинские области перешли в "желтую" зону карантина. Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
Вся Украина сегодня находится в "желтой" зоне. Во всех регионах показатели распространения коронавируса в норме. Только в Донецкой и Черниговской областях немного превышает показатель выявления новых случаев.
Вместе с тем, Херсонская области вообще соответствует "зеленой" зоне. Впрочем, как объяснили в Киевской школе экономики, регион не может перейти в эту зону, потому что это прерогатива всех областей. А пока только одна область может перейти в "зеленую" зону.
Ограничение "желтой" зоны
В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.
В "желтой" зоне карантина запрещается:
- работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.