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Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 10:05
Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от коронавируса. С начала пандемии в Украине от COVID-19 скончались 17 172 человека.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, показатель смертности от коронавируса в Украине составляет 387 человек на один миллион населения. В Польше этот показатель составляет 682, во Франции - 932, в Великобритании - 1004.

"Это достижение, которое сделано благодаря нашим медицинским работникам, ведущим специалистам, которые первыми создавали этот протокол (лечения от коронавируса - ред.). Мы его постоянно обновляли, исходя, в том числе и из опыта лечения в нашей стране", - добавил Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 10 136 новых случаев коронавируса, умерли - 275 пациентов. Также были госпитализированы почти 3 тысячи человек. Выздоровели при этом 15 372 пациента.

Ранее РБК-Украина писало, что более 93% летальных случаев от COVID-19 в Украине приходятся на группу людей старше 50 лет. Больше всего подтвержденных случаев зафиксировано людей от 30 до 69 лет (75,5%).

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