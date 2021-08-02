Украина на этой неделе ужесточит правила въезда: кто сможет избежать самоизоляции

В Украине ужесточат правила въезда в страну. Новые требования вступят в силу с 5 августа.

Что не изменится

Для пересечения границы иностранцы или лица без гражданства по-прежнему должны предъявить:

страховой полис,

один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест / экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справку о полной вакцинации.

Что изменится с 5 августа

Для иностранцев обязательной будет самоизоляция в течение 10 дней (кроме лиц до 18 лет и других категорий иностранцев, определенных постановлением правительства).

Самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия в Украину. Иностранец должен установить приложение "Вдома". Его самоизоляция не требуется или прекращается в случае получения отрицательного теста (ПЦР или экспресс). При отказе или невозможности установить приложение "Вдома" иностранца не пропустят на территорию Украины.

Гражданам Украины, возвращающихся на родину, также нужно пойти на 10-тидневную самоизоляцию, которая должна начаться через 72 часа после пересечения границы.

Для всех невакцинированных лиц, независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более 7 дней в течение последних двух недель, устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращен ни в коем случае.

Кто может избежать самоизоляции

Самоизоляция не нужна иностранцам со страховым полисом и документом, удостоверяющим полную вакцинацию.

Самоизоляция не нужна гражданам Украины, кто имеет на руках справку о полной вакцинации, или документ, выданный в установленном Минздравом порядке, что подтверждает получение одной дозы вакцины.

Граждане Украины, не достигшие 18-летнего возраста и украинцы, выехавшие за границу до 4 августа, также освобождены от необходимости идти на самоизоляцию.

Самоизоляция не нужна или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID (методом ПЦР или экспресс-тестированием), кроме лиц, прибывших из России или Индии.