ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина из-за COVID-19 может попросить ВОЗ направить медиков, - Ляшко

Новина українською → Киев, Среда 11 ноября 2020 12:56
Украина из-за COVID-19 может попросить ВОЗ направить медиков, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина может попросить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направить в страну медицинских работников. Это связано с тем, что из-за COVID-19 возросла нагрузка на экстренную медицину.

Об этом в интервью "Громадському радіо" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, ВОЗ как координатор принимает заявки о том, кому нужны медицинские работники.

"Мы сейчас говорим, что мы готовы рассматривать и сотрудничать с ними по экстренной медицинской помощи", - отметил Ляшко.

Он уточнил, что речь идет не о помощи больным COVID-19.

"Когда увеличивается количество вызовов на экстренную медицинскую помощь по COVID, то увеличивается время проезда этой бригады, которая задействована сегодня на COVID, к другой патологии, где надо также неотложная помощь", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины назвали симптомы легкого течения COVID-19 - одним из них является легкая лихорадка.

Кроме того, министр Максим Степанов уточнил, кто может рассчитывать на плановую госпитализацию после того, как в Украине ее запретили. По его словам, на стационарное лечение и операции могут рассчитывать беременные, новорожденные и пациенты с онкологией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ВОЗ медики Виктор Ляшко
NEWS
Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
DAILY
До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду