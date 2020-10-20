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Удивлены некоторыми формулировками: в ОП отреагировали на решение суда по книге о Стусе

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 01:59
Удивлены некоторыми формулировками: в ОП отреагировали на решение суда по книге о Стусе Фото: книга о Стусе (Vivat)
Автор: Надежда Собенко

В Офисе президента приняли к сведению решение Дарницкого районного суда Киева по книге "Дело Василия Стуса". Также там приняли к сведению заявления автора книги Вахтанга Кипиани и представителей издательства о намерении подать апелляцию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП удивлены некоторыми формулировками в указанном решении, однако "независимость судебной ветви власти не ставится под сомнение".

У Зеленского также считают странными определение лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука как "персонажа (действующего лица) произведения", поскольку он был участником судебного процесса над поэтом.

"Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела. То есть чисто документальная основа книжки не вызывает никаких сомнений. Таким образом, именно по этой логике книги, Медведчук В. В. является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто "персонажем произведения". Поведение участника проанализировано исключительно на основании документально зафиксированных фактов, которые не являются продуктом литературного творчества авторов и литературной выдумкой", - говорится в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что цензура в Украине прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией.

"Исходим из того, что научные исследования истории, обработки материалов истории нашего народа, в частности с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться из-за эмоций отдельных участников событий прошлого. Независимо от сегодняшнего статуса и политической позиции этих участников. Призываем всех граждан иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц", - отметили в ОП.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева принял решение запретить распространять книгу журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Суд назвал "недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Виктора Медведчука на уважение чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации" информацию, распространенную в нескольких разделах книги "Дело Василия Стуса".

Кипиани намерен подать апелляцию на решение суда.

В Центре продидии коррупции заявили, что судью Марину Заставенко из Донецка, которая приняла это решение, "в 2017 году хотели уволить за связи с" ДНР ".

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