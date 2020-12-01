Ученые прогнозируют более 20 тысяч случаев COVID-19 в Украине к середине декабря

В Украине к концу следующей недели ожидается более 20 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. При этом общее число заразившихся с начала пандемии может превысить 950 тысяч человек.

Соответствующий прогноз дали ученые Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины.

Так, в Украине прогнозируют преодоление психологической отметки в 20 тысяч заразившихся в сутки уже 11 декабря. До конца нынешней недели суточный прирост превысит 18,5 тысячи случаев. Общее число заразившихся с начала пандемии, согласно прогнозам ученых на 13 декабря, составит от 949 до 983 тысяч человек.

При этом ученые отмечают возможную позитивную динамику распространения вируса.

"Прошлый прогнозный неделю (23-29 ноября 2020) продемонстрировал на фоне продолжающегося активного распространению COVID-19 в стране признаки некоторых возможных позитивных изменений. Об этом, в частности, свидетельствуют оценки точности прогноза и развитие эпидемиологической ситуации согласно наиболее оптимистичным из частных прогнозов", - добавили в НАН.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили почти 12,5 тысячи новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Львовской областях.

Отметим, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в любом случае будет введен локдаун. Сейчас обсуждается лишь вопрос того, когда именно это будет сделано.