В Сумской области не разрешили ночные богослужения на Пасху

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на "Суспильне Сумы" .

Ночных богослужений на Пасху в Сумской области в этом году не будет. Службы начнутся утром 24 апреля.

Архиепископом Сумской и Ахтырский ПЦУ Мефодий, учитывая комендантский час и пограничный статус региона, благословил проведение богослужений с 5 утра с соблюдением всех правил безопасности.

В то же время митрополит Сумской и Ахтырский УПЦ Евлогий разрешил посещать храмы с 6:00. Все богослужения, по его распоряжению, должны совершаться с учетом условий военного времени и комендантского часа.