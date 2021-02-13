Стреляли из гранатометов: боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе
На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины" в субботу, 13 февраля. Украинские военные стреляли в ответ.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
Боевики обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов возле Старогнатовки и Водяного на Приазовье.
На эти обстрелы военные реагировали огнем в ответ. Потерь среди личного состава ВСУ нет.
Также украинская сторона сообщила о нарушении перемирия представителям СММ ОБСЕ.
Утром сообщалось, что в пятницу, 12 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Также глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Однако украинская сторона сделает все для их реализации.