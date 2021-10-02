В столице проходит "Марш за Киев": активисты требуют улучшения условий города

Тысячи людей вышли на улицы столицы в рамках акции "Марш за Киев". Участники требуют привлечения внимания к проблемам города.

Подробности акции "Марш за Киев" - в материале РБК-Украина .

Всего по улочкам Киева шагает 18 колонн участников акции. Каждая из колонн отвечает за определенное требование. Участники призывают к прекращению незаконной застройки, реформе общественного транспорта и мобильности, развитию самоуправления районных советов и решению экологических проблем города.

Фото: в столице проходит "Марш за Киев "(Виталий Носач, РБК-Украина)

Участники акций шагают с плакатами: "Не разрушай - реставрируй", "Cохрани природные берега Днепра", " Кличко, останови вырубку деревьев", "Хватит издеваться над моим городом".

Фото: в столице проходит "Марш за Киев "(Виталий Носач, РБК-Украина)

В общем, акция была организована с целью призыва к созданию комфортных условий в городе для всех.