В столице проходит "Марш за Киев": активисты требуют улучшения условий города
Тысячи людей вышли на улицы столицы в рамках акции "Марш за Киев". Участники требуют привлечения внимания к проблемам города.
Подробности акции "Марш за Киев" - в материале РБК-Украина.
Всего по улочкам Киева шагает 18 колонн участников акции. Каждая из колонн отвечает за определенное требование. Участники призывают к прекращению незаконной застройки, реформе общественного транспорта и мобильности, развитию самоуправления районных советов и решению экологических проблем города.
Участники акций шагают с плакатами: "Не разрушай - реставрируй", "Cохрани природные берега Днепра", " Кличко, останови вырубку деревьев", "Хватит издеваться над моим городом".
В общем, акция была организована с целью призыва к созданию комфортных условий в городе для всех.