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Степанов прогнозирует 30 тысяч больных COVID-19 в сутки без карантина

Новина українською → Украина, Вторник 17 ноября 2020 02:28
Степанов прогнозирует 30 тысяч больных COVID-19 в сутки без карантина Фото: Максим Степанов (facebook.com/pg/maksym.stepanov.r)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если отменить ограничительные меры заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки. Это приведет к коллапсу медицинской системы.

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

По его словам, ни одна страна не отказывается от карантина.

“Если отменить все противоэпидемические мероприятия... мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных (в сутки - ред.). Затем получим очень быстро 100% заполненности коек в наших больницах и коллапс медицинской системы”, - отметил Степанов.

Министр отметил, что карантин выходного дня является компромиссом для Украины. Он имеет целью уменьшить количество контактов между людьми, и таким образом разорвать цепь передачи болезни.

Как писало РБК-Украина, что в парламенте зарегистрировали постановление, в котором народные депутаты рекомендуют правительству отменить введенный карантин выходного дня.

Кроме того, в Кабмине заявили, что выполнят решение Рады по карантину выходного дня в законный способ.

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