В США требуют удалить Telegram из Google Play
Бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг и возглавляемая им некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подали иск к Alphabet, материнской компании Google. Они требуют удалить мессенджер Telegram из магазина Google Play.
Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, Telegram используется для распространения угроз, а также поощрения и координации насилия на почве расизма. Он навел примеры таких постов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также инаугурации нового президента США Джозефа Байдена
В иске также говорится, что Telegram используется для продажи наркотиков. Гинзберг обвиняет Telegram в способствовании распространению идей антисемитизма.
Напомним, основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что модераторы мессенджера Telegram заблокировали сотни публичных призывов к насилию в США. Администрация мессенджера внимательно следит за ситуацией с беспорядками в США.
Дуров заверил, что администрация мессенджера продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию.