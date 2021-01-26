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В США требуют удалить Telegram из Google Play

Новина українською → Вашингтон, Вторник 26 января 2021 11:10
В США требуют удалить Telegram из Google Play Фото: Telegram (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг и возглавляемая им некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подали иск к Alphabet, материнской компании Google. Они требуют удалить мессенджер Telegram из магазина Google Play.

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, Telegram используется для распространения угроз, а также поощрения и координации насилия на почве расизма. Он навел примеры таких постов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также инаугурации нового президента США Джозефа Байдена

В иске также говорится, что Telegram используется для продажи наркотиков. Гинзберг обвиняет Telegram в способствовании распространению идей антисемитизма.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что модераторы мессенджера Telegram заблокировали сотни публичных призывов к насилию в США. Администрация мессенджера внимательно следит за ситуацией с беспорядками в США.

Дуров заверил, что администрация мессенджера продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию.

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