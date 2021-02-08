Снегопад на сутки и ограничение движения: ситуация в Киеве из-за непогоды
Погода в Киеве сегодня резко ухудшилась. С утра снегопад сковал движение на дорогах, а в ближайшие часы осадки только усилятся. Синоптики прогнозируют мороз и сильный снег на протяжении всего дня.
Более подробно о ситуации в столице - в материале РБК-Украина.
Днем метель усилится
Снегопад в Киеве начался ночью и не утихнет в течение суток. Как сообщили в КГГА, после обеда ожидается значительное усиление осадков. Также прогнозируется метель с порывами ветра 15-20 м/с, снежные заносы до 20-30 см и гололед.
Температура воздуха днем 8 февраля составит от -7 до -9 градусов, ночью столбик термометра опустится до 12-14 градусов мороза.
В Укргидрометцентре призвали водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, не выходить на улицу без крайней необходимости. По возможности, отказаться от поездок на личных авто и пользоваться общественным транспортом.
Фото: снегоуборочная техника в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Въезд грузовиков в Киев ограничивается
Сегодня с 15:00 и до улучшения погодных условий проезд фур в столицу будет запрещен.
Как ожидается, ограничение движения крупногабаритного транспорта позволит избежать заторов на дорогах и обеспечить нормальный проезд спецтехники по уборке снега. В "Киевавтодоре" призвали водителей грузовиков заранее формировать маршруты в объезд Киева.
Водителям легковых авто рекомендовали не оставлять транспорт на обочинах и тротуарах и предоставлять преимущество в движении спецтранспорта.
Нічого нового - на Харківському шосе вантажівки заблокували дорогу. Кажуть, що тільки зараз місто закриває в‘їзд для вантажівок до Києва.Posted by Киев Оперативный on Monday, February 8, 2021
Пробки на дорогах
С утра 8 февраля движение на дорогах столицы затруднено, на мостах и прилегающих к ним территориях образовались значительные пробки.
Также утренние часы сбилось с графика движение общественного транспорта. На некоторых участках дороги из-за заносов с отставанием курсировали троллейбусы и трамваи. В данный момент на проезжей части беспрерывно работает снегоуборочная техника "Киевпастранса".
Возможна остановка движения транспорта
Из-за непогоды и гололедицы Министерство внутренних дел предупредило водителей о возможном нарушении и прекращении движения транспорта.
Сложная ситуация ожидается на дорогах Киевской, Житомирской, Черниговской областях, центральных и западных регионах.
На дорогах работает более 450 единиц снегоуборочной техники
В каждом районе города для уборки снежного покрова работают бригады коммунальных предприятий и специальная техника. Всего привлечено 453 единицы спецтранспорта.
Фото: техника чистит снег на тротуарах (kyivcity.gov.ua)
Тротуары, остановки общественного транспорта расчищают 500 коммунальщиков, еще более 200 работников убирают снег у входов в станции метро.
Аэропорты работают в штатном режиме
Несмотря на сегодняшнюю непогоду, столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" в Жулянах продолжают принимать и отправлять рейсы. Снегоуборочная техника очищает взлетно-посадочные полосы и перроны.
Однако в "Борисполе" предупредили пассажиров о возможной задержке рейсов из-за сложных погодных условий в аэропортах вылетов и прибытия.
Ранее сообщалось, что из-за сильных морозов в Украине развернуты почти 5 тысяч пунктов обогрева в регионах. В Киеве работают более 30 таких пунктов.
Напомним, в ГСЧС предупредили о возможной опасности возникновения чрезвычайных событий в связи с осложнением погодных условий, выпадением значительного снега и гололедицей на дорогах.