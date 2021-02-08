Снегопад на сутки и ограничение движения: ситуация в Киеве из-за непогоды

Погода в Киеве сегодня резко ухудшилась. С утра снегопад сковал движение на дорогах, а в ближайшие часы осадки только усилятся. Синоптики прогнозируют мороз и сильный снег на протяжении всего дня.

Более подробно о ситуации в столице - в материале РБК-Украина.

Днем метель усилится

Снегопад в Киеве начался ночью и не утихнет в течение суток. Как сообщили в КГГА, после обеда ожидается значительное усиление осадков. Также прогнозируется метель с порывами ветра 15-20 м/с, снежные заносы до 20-30 см и гололед.

Температура воздуха днем 8 февраля составит от -7 до -9 градусов, ночью столбик термометра опустится до 12-14 градусов мороза.

В Укргидрометцентре призвали водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, не выходить на улицу без крайней необходимости. По возможности, отказаться от поездок на личных авто и пользоваться общественным транспортом.

Фото: снегоуборочная техника в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Въезд грузовиков в Киев ограничивается

Сегодня с 15:00 и до улучшения погодных условий проезд фур в столицу будет запрещен.

Как ожидается, ограничение движения крупногабаритного транспорта позволит избежать заторов на дорогах и обеспечить нормальный проезд спецтехники по уборке снега. В "Киевавтодоре" призвали водителей грузовиков заранее формировать маршруты в объезд Киева.

Водителям легковых авто рекомендовали не оставлять транспорт на обочинах и тротуарах и предоставлять преимущество в движении спецтранспорта.

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Пробки на дорогах

С утра 8 февраля движение на дорогах столицы затруднено, на мостах и прилегающих к ним территориях образовались значительные пробки.

Также утренние часы сбилось с графика движение общественного транспорта. На некоторых участках дороги из-за заносов с отставанием курсировали троллейбусы и трамваи. В данный момент на проезжей части беспрерывно работает снегоуборочная техника "Киевпастранса".

Возможна остановка движения транспорта

Из-за непогоды и гололедицы Министерство внутренних дел предупредило водителей о возможном нарушении и прекращении движения транспорта.

Сложная ситуация ожидается на дорогах Киевской, Житомирской, Черниговской областях, центральных и западных регионах.

На дорогах работает более 450 единиц снегоуборочной техники

В каждом районе города для уборки снежного покрова работают бригады коммунальных предприятий и специальная техника. Всего привлечено 453 единицы спецтранспорта.

Фото: техника чистит снег на тротуарах (kyivcity.gov.ua)

Тротуары, остановки общественного транспорта расчищают 500 коммунальщиков, еще более 200 работников убирают снег у входов в станции метро.

Аэропорты работают в штатном режиме

Несмотря на сегодняшнюю непогоду, столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" в Жулянах продолжают принимать и отправлять рейсы. Снегоуборочная техника очищает взлетно-посадочные полосы и перроны.

Однако в "Борисполе" предупредили пассажиров о возможной задержке рейсов из-за сложных погодных условий в аэропортах вылетов и прибытия.