ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Снег с дождем. В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

Новина українською →
Киев, Среда 20 октября 2021 14:33
Снег с дождем. В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату Фото: в Украину идет резкое похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину идет резкое похолодание. В двух областях будет снег с дождем, а по всей стране опустится температура воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Несмотря на то, что сегодня в Украину пришло осеннее потепление, уже к концу недели в украинских областях снова похолодает. Более того, 24 октября прогнозируют снег с дождем в Черниговской и Сумской областях. Небольшой дождь будет в Киевской и Житомирской областях.

Температура воздуха днем в западных областях опустится до +7+10, а ночью +3+5. На севере страны днем ожидается +5+7, а ночью +3+5. В восточных областях днем будет +10+13, а ночью +3+5.

В центре страны днем ожидается +7+12, а ночью +3+6. В южных областях прогнозируют днем +12+14, а ночью +4+6.

Снег с дождем. В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

Напомним, в Украине после короткого потепления придет мокрый снег.

Кроме того, стало известно, когда в Киеве включат отопление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Рада приняла госбюджет на 2022 год за основу: основные показатели
Рада приняла госбюджет на 2022 год за основу: основные показатели
DAILY
Закрыть глаза Запада. Зачем Россия выдавливает наблюдателей ОБСЕ с Донбасса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Закрыть глаза Запада. Зачем Россия выдавливает наблюдателей ОБСЕ с Донбасса