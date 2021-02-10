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Sinovac подала документы на регистрацию COVID-вакцины в Украине

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 19:06
Sinovac подала документы на регистрацию COVID-вакцины в Украине Фото: вакцина Sinovac (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания Sinovac подала в Министерство здравоохранения документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Компания хочет получить разрешение на экстренное применение вакцины

Об этом заявили в Минздраве.

"Компания Sinovac подала заявку о государственной регистрации в Украине вакцины против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения", - сообщили в министерстве.

Как отметили в Минздраве, разрешение на экстренное применение вакцины Sinovac уже предоставили компетентные органы Турции, Бразилии, Китая и Индонезии.

Отметим, Украина и компания Sinovac договорились о поставке 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 для вакцинации украинцев. Поставки начнутся после регистрации вакцины в Украине.

Напомним, вчера агентство Reuters заявило, что поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться. Импортер просил Украину разрешить перенос поставок на апрель.

Как писало РБК-Украина, кроме Sinovac, Украина получит вакцины от еще трех производителей.

Добавим, Украина еще в январе обращалась к Китаю с просьбой ускорить поставку вакцин от коронавируса.

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