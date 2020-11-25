ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Синод Кипрской православной церкви одобрил признание автокефалии ПЦУ

Новина українською → Кипр, Среда 25 ноября 2020 14:07
Синод Кипрской православной церкви одобрил признание автокефалии ПЦУ Фото: молебен ПЦУ (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Синод Православной церкви Кипра одобрил решение о признании автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Решение было поддержано большинством голосов.

Об этом сообщили в пресс-службе Православной церкви Кипра.

За такое решение проголосовали 10 представителей Синода ПЦК, против - 7.

"Священный Синод церкви Кипра на заседаниях 23 и 25 ноября 2020 подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением блаженнейшим архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как предстоятеля церкви Украины, и решил не выступать против этого решения его блаженства", - говорится в сообщении.

Напомним, месяц назад предстоятель ПЦК Хризост II во время литургии объявил о признании автокефалия Православной церкви Украины.

Таким образом автокефалию ПЦУ признали уже Православная церковь Кипра, Вселенский Патриархат, Церкви Греции и Александрийского Патриархата.

Также РБК-Украина писало, что Румынская православная церковь заявила о согласии с предоставлением автокефалии ПЦУ, но выступила за консенсус между Вселенским и Московским патриархатами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ПЦУ Автокефалия
NEWS
Зеленский отреагировал на гибель военного на Донбассе
РБК-Украинаинформационное агентство Зеленский отреагировал на гибель военного на Донбассе
DAILY
Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему