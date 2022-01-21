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Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер

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Киев, Пятница 21 января 2022 08:35
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер ожидается ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской 21 января на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, синоптики дали подробный прогноз погоды на сегодня.

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