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Штормовое предупреждение: где будет ливень

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Киев, Среда 13 октября 2021 08:11
Штормовое предупреждение: где будет ливень Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Стало известно, в каких областях сегодня будет ливень.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сильные дожди прогнозируют в таких областях:

  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Кировоградской,
  • Черкасской,
  • Полтавской,
  • Черниговской,
  • Сумской.

В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, ночью и утром 13 октября в западных областях туман, видимость 200-500 м.

Напомним, сегодня на большинстве территории Украины пройдут сильные дожди, а в Карпатах - ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Отметим, Украина уходит на длинные выходные. РБК-Украина рассказало, каким будет карантин после праздников.

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