ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шмыгаль о ситуации с COVID в Ивано-Франковской области: пылает от эпидемии

Новина українською → Ивано-Франковская область, Пятница 19 февраля 2021 11:19
Шмыгаль о ситуации с COVID в Ивано-Франковской области: пылает от эпидемии Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что эпидемия коронавируса развивается в Ивано-Франковской области очень быстрыми темпами. Он заявил, что регион пылает от эпидемии.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к Кабинету министров в Верховной раде.

"Ивано-Франковская область сегодня занимает первое место в антирейтинге. Эпидемия развивается в области и городе Ивано-Франковск очень быстрыми темпами. К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию. Ивано-Франковская область сегодня фактически пылает от эпидемии коронавируса", - сказал премьер-министр.

Напомним, сегодня рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях. В регионах усилили контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Так, в Украине развернут мобильный госпиталь для COVID-больных на территории Ивано-Франковской области, где переполнены больницы.

Кроме того, ранее глава Черновицкой области заявил об "угрожающей ситуации" с коронавирусом. В области растет количество госпитализаций больных COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Ивано-Франковская область Денис Шмыгаль Коронавирус
NEWS
Не допустить паралича министерств. Зеленский просит Раду пересмотреть полномочия замов
Не допустить паралича министерств. Зеленский просит Раду пересмотреть полномочия замов
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ