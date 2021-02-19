Шмыгаль о ситуации с COVID в Ивано-Франковской области: пылает от эпидемии

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что эпидемия коронавируса развивается в Ивано-Франковской области очень быстрыми темпами. Он заявил, что регион пылает от эпидемии.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к Кабинету министров в Верховной раде.

"Ивано-Франковская область сегодня занимает первое место в антирейтинге. Эпидемия развивается в области и городе Ивано-Франковск очень быстрыми темпами. К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию. Ивано-Франковская область сегодня фактически пылает от эпидемии коронавируса", - сказал премьер-министр.

Напомним, сегодня рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях. В регионах усилили контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Так, в Украине развернут мобильный госпиталь для COVID-больных на территории Ивано-Франковской области, где переполнены больницы.

Кроме того, ранее глава Черновицкой области заявил об "угрожающей ситуации" с коронавирусом. В области растет количество госпитализаций больных COVID-19.