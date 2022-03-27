В школах Николаева возобновляют обучение

Городской голова Николаева Александр Сенкевич анонсировал возобновление учебного процесса в школах города. Пока школьники будут учиться онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал мэра .

С 28 марта учащиеся николаевских школ вернутся к учебе. Она будет проходить в дистанционном режиме.

"Управление образования проанализировало ситуацию. Свыше 40 тысяч учащихся города смогут приобщиться к учебе. Еще около двух тысяч школьников будут получать образование индивидуально", – написал Сенкевич.

Мэр также напомнил, что в этом году отменили государственную итоговую аттестацию и Внешнее независимое оценивание. Для поступления в высшие учебные заведения Минобразования разработает специальный механизм.