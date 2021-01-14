Сертификат о COVID-вакцинации: Ляшко рассказал, как можно будет получить документ

В Министерстве здравоохранения предполагают, что международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 будет выдавать каждый семейный врач. Сейчас изучают механизмы.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина".

Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах.

"Вакцинация против COVID-19 будет проводиться минимум в 4250 пунктах прививок. Планируем сделать так, чтобы выдать международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 мог каждый семейный врач, поэтому изучаем механизмы", - заявил Ляшко.

Он также рассказал, когда будет актуален паспорт вакцинации.

"Только тогда, когда вы, например, захотите путешествовать в Великобританию, а она, скажем, поставит условие при пересечении государственной границы иметь при себе международное свидетельство о вакцинации", - отметил замминистра.

Ляшко объяснил, что тогда нужно будет обратиться к своему семейному врачу.

"У нас вакцинация будет проведена с внесением записи в электронную медицинскую карту пациента в Электронной системе здравоохранения, которую модерирует НСЗУ - пока мы разрабатываем такую ​​систему. Врач распечатает вам международный образец на английском или французском языке, поставит подпись и печать", - сказал замглавы Минздрава.

Напомним, в Украине в феврале появится вакцина от коронавируса, и начнется первый этап вакцинации. Будет создано 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки.

Как писало РБК-Украина, введение паспортов вакцинации для путешественников находится на рассмотрении Всемирной организации здравоохранения. Этот вопрос рассмотрят на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ.