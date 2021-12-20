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Резкое похолодание в Украине: где будет до -16

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 15:06
Резкое похолодание в Украине: где будет до -16 Фото: в Украину придет резкое похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о резком похолодании в Украине. Завтра температура воздуха значительно опустится, в частности, в горах до -16 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Резкое похолодание в Украине: где будет до -16

Синоптики предупредили, что температура ночью будет -7-12, днем -5-10 градусов мороза; в южной части ночью -3-8 градусов мороза, днем -1-6 мороза. Значительное похолодание ожидается в Карпатах - ночью -11-16 градусов мороза, днем -8-13 мороза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Временами небольшой снег.

На дорогах будет гололедица, отметили в ГСЧС. Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, с 20 декабря в Киеве начали работу пункты обогрева.

Отметим, на Прикарпатье на три дня перекроют дороги.

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