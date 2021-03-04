Рада сделала шаг к противодействию сексизму в рекламе
Верховная рада сделала шаг к противодействию сексизму в рекламе. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №3427.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 266 парламентариев.
В настоящее время закон не содержит прямой нормы, которая запрещает использовать сексистские изображения или высказывания в объявлениях.
Документ дает определение дискриминационной рекламе и дискриминационной рекламе по признаку пола.
Определено, что последняя - это реклама, которая содержит утверждение и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде преимущества одного пола над другим, и/или о стереотипности роли мужчины и женщины, что ограничивает свободу жизненного выбора человека; унижает достоинство человека по признаку пола.
Такая реклама также демонстрирует насилие по признаку пола; содержит изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.
Новый закон определяет, что дискриминационная реклама запрещается. Ответственность за дискриминационную рекламу несет рекламодатель.
В документе также прописаны штрафы за дискриминационную рекламу.
Напомним, в середине февраля комитет ВР по гуманитарной политике поддержал соответствующий законопроект №3427.
Как писало РБК-Украина, данные исследования Программы развития ООН весной 2020 года свидетельствовали, что несмотря на прогресс в устранении разрыва в равенстве между мужчинами и женщинами, около 90% мужчин и женщин имеют определенные предубеждения в отношении женщин.
Кроме того, в Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах.