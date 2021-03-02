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Рада передумала вводить конфискацию имущества за лжеминирование

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 12:41
Рада передумала вводить конфискацию имущества за лжеминирование Фото: взрывотехническая служба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада не стала вводить конфискацию имущества за ложное минирование. Нардепы приняли во втором чтении законопроект №3911.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 286 парламентариев.

Этот закон вносит изменения в статью 259 Уголовного кодекса.

К первому чтению заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, предлагали наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества. До этого конфискация предусмотрена не была.

Однако ко второму чтению эту норму убрали из документа.

Теперь закон предусматривает, что если объектами лжеминирования стали критически важные объекты инфраструктуры или здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов госвласти, или учреждения здравоохранения или учреждения образования, или если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, это наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Опять-таки от конфискации имущества отказались.

Уточняется, что термин "критически важные объекты инфраструктуры" употребляется в значении, определенном в ЗУ "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Напомним, в начале ноября Рада одобрила этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, данный проект закона Кабмин поддержал еще в середине июля прошлого года.

Так, в начале октября 2020-го правоохранители задержали мужчину, который сообщил о минировании всех электростанций Украины. Он требовал передать ему один миллиард долларов по указанному адресу.

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