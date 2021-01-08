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Работа КПВВ во время локдауна: как будут осуществлять пропуск

Новина українською → Киев, Пятница 08 января 2021 16:45
Работа КПВВ во время локдауна: как будут осуществлять пропуск Фото: КПВВ на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Новые карантинные ограничения, которые будут действовать в стране до конца 24 января, не повлияют на работу контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Все КПВВ продолжат работать по обычному графику - с 8:00 до 16:00 ежедневно.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Находиться на КПВВ можно только в защитной маске или респираторе. Во время проверки граждан, которые движутся с оккупированной территории, проводится температурный скрининг.

Кроме того, для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на обязательную самоизоляцию с использованием сервиса "Вдома" или на обсервацию.

Однако оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Работают только КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская".

Пропуск осуществляется ежедневно только на КПВВ "Станица Луганская". На КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливается дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда боевики перестают блокировать движение по дорожному коридору.

Напомним, правительство отменило обязательную самоизоляцию или обсервацию для граждан с ОРДЛО и Крыма, но для этого нужно выполнить одно условие.

Кроме того, на въезде из Крыма и ОРДЛО планируют установить пункты тестирования на коронавирус. Граждан хотят сразу на КПВВ проверять тестами на антиген.

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