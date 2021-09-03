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ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: названо время

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 11:22
ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: названо время Фото: ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов 4 сентября. С 1:00 до 6:00 будет проводиться оптимизация процессинга.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу банка.

Временно не будут работать:

  • транзакции по картам,
  • Приват24 для физических лиц и бизнеса,
  • LiqPay,
  • сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.

"Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки", - говорится в сообщении.

ПриватБанк на пять часов приостановит транзакции, работу банкоматов, терминалов и приложения - 4 сентября с 1:00 до 6:00.

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