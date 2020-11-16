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Правозащитники насчитали 110 политзаключенных в Крыму: список

Новина українською → Симферополь, Понедельник 16 ноября 2020 17:33
Правозащитники насчитали 110 политзаключенных в Крыму: список Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на сегодня в оккупированном Крыму насчитывается 110 политических заключенных. Большинство из них проходят по делу мусульманской организации "Хиз бут-Тахрир".

Список политзаключенных опубликован на сайте "Крымской правозащитной группы".

"По состоянию на конец октября 2020 года не менее 110 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного или религиозного уголовного преследования в Крыму (находятся в СИЗО или колониях)", - говорится в сообщении.

Фото: список политзаключенных

Согласно списку, в делах крымских мусульман или "Хиз бут-Тахрир" фигурируют почти 70 человек. Еще 15 человек проходят по делам "украинских диверсантов", шесть - по делу Свидетелей Иеговы. Также один человек преследуется по делу "группы Сенцова".

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины сообщало, что в тюрьмах Российской Федерации содержатся 76 украинских политических заключенных, а всего в местах несвободы в этой стране находятся 6 800 граждан Украины.

Ранее также президент Украины Владимир Зеленский инициировал освобождение в рамках обмена пленными 22 крымских татар. Однако дата следующего обмена до сих пор неизвестна.

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