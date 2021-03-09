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Получателей субсидий может стать больше. Шмыгаль поручил проработать вопрос

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 17:18
Получателей субсидий может стать больше. Шмыгаль поручил проработать вопрос Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине получателей субсидий может стать больше. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать этот вопрос.

Об этом сообщает правительственный портал.

Под председательством премьера состоялось совещание по расчетам населения за жилищно-коммунальные услуги. В нем приняли участие министр социальной политики Марина Лазебная, и. о. министра энергетики Юрий Витренко, представители Министерства финансов и Министерства развития общин и территорий, руководство НАК "Нафтогаз" и народные депутаты.

"Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги", - сказал глава правительства.

По итогам совещания Шмыгаль поручил профильным министерствам поработать над расширением круга получателей субсидий.

Также он поручил провести работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет украинцам сверять расчеты с поставщиком.

"Глава правительства поручил Минфину вместе с Минэнерго разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги", - указано в сообщении.

Напомним, в начале марта глава Минфина Сергей Марченко заявил, что незаконные социальные выплаты могут вернуть в государственный бюджет. По каждому случаю проводится дополнительная проверка, после чего будут обращения в суд.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля Шмыгаль заявил, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается. Сейчас их получают 5 миллионов домохозяйств.

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Новости Украины Общество субсидии коммунальные платежи Денис Шмыгаль
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