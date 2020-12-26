Политзаключенный Шумков рассказал о пытках в российской колонии

Бывший политзаключенный Кремля Александр Шумков, рассказал, что во время пребывания в тюрьме российские силовики пытали его. Он вернулся в Украину 24 декабря.

Об этом он рассказал BBC News Украина.

Шумкова отправили в колонию города Торжок Тверской области. Там, по его словам, администрация использовала различные методы унижений.

"Когда очнулся на территории РФ, то в ФСБ прошел через разное – били электрическим током, надевали противогаз. Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных. Много тех, кто отбывает срок в "централах"по 205-й или 208-й статьях проходили через эту процедуру", - рассказал Шумков.

Все годы Шумков значился в списках на "обмен узниками" между Украиной и Россией. В той же колонии сидел крымчанин Владимир Балух, которого обменяли в сентябре 2019 года.

Шумков говорит, что современная тюрьма в РФ превратилась в "тюрьму народов": "Там, кроме русских, можно встретить и украинцев, и кавказцев, и людей из Средней Азии", - говорит мужчина.

24 декабря украинский политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину. Военнослужащий вооруженных сил Украины более трех лет находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области, Россия.

В начале декабря 2018 года в Брянской области Севский суд приговорил 29-летнего Шумкова к четырем годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор" по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).