Подозреваемого в убийстве Окуевой выпустили из-под стражи

Апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой Игорю Редькину. Его отпустили из-под стражи под домашний арест.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Также суд отпустил из-под стражи и других членов группы Редькина, которых подозревают к ряду других заказных убийств.

В конце января Редькину продлили срок меры пресечения еще на 60 суток.

Как известно, Окуева была убита 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. На нее было совершено вооруженное нападение, когда она находилась в автомобиль. Ее муж Адам Осмаев получил ранения.

Одним из подозреваемых в убийстве Окуевой следствие считает уроженца Дагестана Игоря Редькина. По данным правоохранителей, его ДНК выявили на оружии, с которого было совершено покушение.