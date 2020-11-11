Период высокой заболеваемости COVID-19 в Украине продлится до апреля, - Степанов

В Украине период высокой заболеваемости COVID-19 продлится до апреля 2021 года. Этот отрезок пройдет очень тяжело.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в программе "Hard с Влащенко".

Он отметил, что главной задачей этого периода является снижение количества жертв коронавируса.

"Мы будем довольно сложно проходить этот период. Считаем, что до апреля. Речь не идет о том, чтобы мы его проходили легко - мы будем его проходить тяжело. Главное сейчас - с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача - чтобы количество потерь, жертв COVID-19 было как можно меньше", - сказал Степанов.

Отметим, сегодня Кабинет министров утвердил карантин выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В то же время правительство отказалось от адаптивного карантина и вернуло общенациональные ограничения. Теперь вся территория Украины окажется в "оранжевой зоне" карантина.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечал, что действовать карантин выходного дня начнет уже 14 ноября. Предварительно, карантин выходного дня продлится до 30 ноября.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что будет запрещено во время действия карантина выходного дня и что продолжит работать, несмотря на новые ограничения.