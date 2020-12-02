С января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский, - языковой омбудсмен

Языковой омбудсмен Тарас Креминь напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания. Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

Об этом он написал в своем Facebook.

Так, все, кто оказывает услуги, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском согласно ст. 30 закона о государственном языке.

"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты не был - обслуживание должно быть на украинском", - напомнил Кремень.

Ранее Тарас Креминь заявил, что значительно возросло количество жалоб на нарушение "языкового закона" в части применения государственного языка в образовательном процессе. Это произошло с переходом обучения на дистанционную форму.

Напомним, в начале июля Конституционный суд Украины начал рассматривать конституционность "языкового" закона.

Как писало РБК-Украина, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что этот закон требует изменений; в парламенте уже зарегистрированы соответствующие законопроекты.

Отметим, "языковой" закон вступил в силу 16 июля прошлого года.