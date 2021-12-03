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Новые цены на проезд в транспорте Киева. Кличко назвал суммы

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 08:36
Новые цены на проезд в транспорте Киева. Кличко назвал суммы Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Мэр Киева Виталий Кличко озвучил новые цены на проезд в транспорте. Власти планируют установить тариф в размере 12 гривен для жителей столицы, у которых есть "Картка киевлянина".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "Киев".

Вместе с тем, жители Киевской области смогут приобрести проездной билет, на котором стоимость одной поездки составит 14 гривен.

По его предложению, одноразовый билет для туристов будет стоить 20 гривен.

"Карту киевлянина" могут получить люди, имеющие официальную прописку или трудоустройство на территории Киева. Ее выдают через сеть "Ощадбанка".

"Это решение (о повышении цен, - ред.) мы будем принимать, как только закончится отопительный сезон в столице", - заявил Кличко.

Мэр Киева не прояснил, как цена будет устанавливаться для жителей Киева, у которых нет официальной прописки или места трудоустройства.

Напомним, в наземном транспорте Киева можно будет платить банковской картой.

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