Новое потепление идет в Украину: дата и прогноз
В Украине завтра потеплеет во всех регионах. Температура воздуха днем поднимется до +12 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Потепление придет в Украину 2 декабря. Температура воздуха поднимется на западе до +8 днем, а ночью -1-3. На севере страны днем +3+5, а ночью -1-3. В восточных областях днем прогнозируют +3+5, а ночью -2-4.
В центральных областях прогнозируют днем +4+8, а ночью -1-3. На юге страны днем +9+12, а ночью -1+5.
Теплая погода будет сохраняться и на следующий день, 3 декабря. На юге и востоке страны потеплеет до +14. А 4 декабря в Украину вернется похолодание.
Напомним, в первый день зимы Украину накрыли снегопады в западных областях. Температура воздуха на западе опустилась до 2+4 днем, а ночью -1+1.