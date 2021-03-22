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В Николаеве вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте

Новина українською → Николаев, Понедельник 22 марта 2021 17:38
В Николаеве вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте Фото: проверка спецпропуска (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Николаеве вводят специальные пропуска для проезда в общественном транспорте города. Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook.

"Уважаемые николаевцы, сегодня на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о введении специальных пропусков для проезда в общественном транспорте Николаева", - сообщил он.

Сенкевич заявил, что городским предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска своим работникам. Он отметил, что на сайте горсовета для этого появилась специальная система.

Мэр Николаева подчеркнул, что прошлогодние пропуска для проезда в общественном транспорте не действительны.

"Пропуска, оформленные в прошлом году, не действительны. Каждый документ будет иметь свой индивидуальный QR-код. Копия будет храниться в специальной базе на сайте", - добавил он.

По его словам, после регистрации на электронную почту будет отправлен спецпропуск, который необходимо будет распечатать.

"После регистрации получите пропуска на указанную электронную почту. Их надо распечатать и носить с собой вместе с документами, удостоверяющими личность", - добавил он.

Напомним, Николаев решил ввести в городе жесткий карантин с 24 марта несмотря на "оранжевую" зону. В частности, в городе будет запрещена работа кинотеатров и музеев, торгово-развлекательных центров, а также проведение мероприятий.

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