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В НАН объяснили спад эпидемии COVID-19 в Украине

Новина українською → Киев, Понедельник 28 декабря 2020 08:10
В НАН объяснили спад эпидемии COVID-19 в Украине Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Национальной академии наук Украины назвали причины спада коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность вируса и выполняют рекомендации специалистов.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина академик НАН Сергей Комисаренко.

Кроме того, по его словам, главный фактор - это поведение самого вируса. Он становится то более контагиозным, то менее контагиозным.

"Пока что нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальный, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется", - пояснил он.

Ученый считает, что в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы. Впрочем, по его словам, есть еще одна причина спада COVID-19.

"Второй фактор, также крайне важный - это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирования", - добавил он.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине еще не началась, но уже разработан план иммунизации населения. Первые партии вакцины в Украине ожидают в начале 2021 года, а первые прививки от COVID украинцы могут получить уже в феврале.

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